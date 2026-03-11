お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。スキンケアについて語った。美容の話題になり、「肌が綺麗ですもんね」と指摘されたお笑いタレント・ハリウッドザコシショウは「よく言われる」と肯定。しかし日頃の手入れは「やってない、ニベアぐらい」と打ち明けた。そして「ニベアは足とか。最近カサカサするから塗るぐ