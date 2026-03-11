お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（51）が11日、自身のブログを更新。宮城・気仙沼市を訪問したことを報告した。伊達は「東日本大震災の発生から15年。今年も、宮城県気仙沼市に来ています」と報告し「今日も気仙沼で色んな方とお話しました。ご家族が亡くなられた方、未だ行方不明のご家族がいる方…。無事だった我々なんかにはどうやったって同じ気持ちにはなれないけど、これからも出来る限り寄り添って生きたい」と