◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア 8-6 アメリカ(日本時間11日、ダイキン・パーク)アメリカのPCAことピート・クロウ＝アームストロング選手が2打席連続弾を放ちました。7回に8-1と大量リードを許すアメリカは流れを変えるPCA選手の3ランホームランが飛び出します。3点を追いかける9回1アウトランナーなしの場面で再びPCA選手が85.8マイル(約138キロ)のカットボールを捉えて2階席まで運ぶ完璧なソロホ