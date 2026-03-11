俳優宮世琉弥（22）が11日、インスタグラムを更新。東日本大震災への思いをつづった。宮世は「今日は3月11日。東日本大震災から、15年が経ちました」と前置きし「あの日、たくさんの人の大切なものが失われました。たくさんの人の人生が大きく変わりました。そして、たくさんの人が必死に前を向いて、ここまで歩んできた15年でもあります」とつづった。続けて「だからこそ僕は、芸能活動を通して伝え続けていきたいと思っています