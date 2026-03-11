国分中部は3月9日、中本毅常務執行役員が4月1日付で代表取締役社長執行役員に就任すると発表した。福井稔現社長は取締役として残るとともに、国分中部とトーカンの持ち株会社・セントラルフォレストグループ（CFG）の代表取締役副社長の任を継続する。中本 毅氏（なかもと たけし）▽生年月日＝1968年7月25日▽略歴＝1991年4月 国分（現国分グループ本社）入社、19年3月 国分中部執行役員第一支社長兼卸事業部長兼国分グループ