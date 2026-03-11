フランス発ブランドA.P.C.（アー・ペー・セー）に別注したTシャツが、FREAK'S STORE（フリークス ストア）から3月中旬に発売される。シンプルで洗練されたロゴがデザインされたTシャツ2型を展開。A.P.C.は、創業者ジャン・トゥイトゥが1999年に音楽部門「A.P.C. SECTION MUSICALE」を立ち上げるなど、音楽カルチャーとも関係の深いブランドとして知られている。今回、FREAK’S STOREが展開するのは「別注 A.P.C. BRODE T-SHIRTS」