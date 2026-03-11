管理栄養士のゆきぼむです。今回は、レンジにお任せで、火を使わずに作れる「豚肉ともやしのレンジ蒸し」のレシピを紹介します。器に材料を全部入れて、レンジでチン♪あとはピリ辛中華ダレをかけるだけで、やみつきの一品ができちゃいますよ！【詳細】他の記事はこちら豚肉ともやしのレンジ蒸しを作るのにかかる時間約10分豚肉ともやしのレンジ蒸しのカロリー約276kcal／1人分豚肉ともやしのレンジ蒸しのレシピ豚肉ともやしのレン