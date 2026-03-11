玄関に傘立てを設置したいけれど、スペースを大きく使うものは嫌。そんな方に朗報です！ダイソーの「傘スタンド」は、シンプルなワイヤーデザインで、玄関まわりを整えておきたい人にぴったりのアイテム。長い傘だけでなく、折りたたみタイプも引っ掛けて収納できる作りで、複数の傘をまとめて整理できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：傘スタンド価格：￥770（税込）サイズ（約）：17.5cm×15cm×48cm販売ショッ