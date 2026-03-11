中東情勢の悪化に伴い、政府が手配したチャーター便が、アラブ首長国連邦（UAE）から羽田空港に到着した。エミレーツ航空EK2612便として、ボーイング777-300ER型機（機体記号：A6-EPY）で運航した。ドバイを現地時間3月10日午後11時に出発し、羽田空港に翌11日午後0時55分に到着した。外務省によると、UAEから出国を希望する邦人ら276名が搭乗した。外務省の海外緊急展開チーム（ERT）要員3名も、この出国支援の実施にあたった。こ