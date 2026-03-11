一審山口地裁岩国支部が原告の訴えを棄却した愛媛県・伊方原発の運転差し止めを巡る民事裁判で原告側が判決を不服としてきょう（11日）、控訴しました。この裁判は山口県内の住民ら162人が四国電力を相手取り「伊方原発3号機は安全性を欠き、重大な事故が発生する恐れがある」などとして運転差し止めを求めていたものです。裁判では、伊方原発の沖合600mにある中央構造線の一部が活断層かどうかや、火山の噴火に対する安全性などが