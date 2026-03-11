はごろもフーズは、サンリオのキャラクターたちが描かれたコラボデザインのシーチキンを3月から順次販売を開始する。なお、店頭の商品は順次切替となり、販売開始時期は在庫状況によって異なる。「シーチキン」×「サンリオキャラクターズ」オリジナルデザインのシーチキンは36種を展開する。オイル不使用／食塩不使用シーチキンLフレーク、オイル不使用／食塩不使用シーチキンマイルド、シーチキンEvery、オイル不使用シーチキンE