吉野家は、3月12日11時から、全国の吉野家店舗において「牛丼・油そばセット」を販売する。「牛丼（並）・油そば（並）セット」は、吉野家の定番商品である牛丼に加え、油そばを組み合わせた商品。「牛丼・油そばセット」はテイクアウトも可能になっている。「牛丼・油そばセット」は、太めのもちもち麺に、背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた油そばと、吉野家の牛丼を一度に楽しめる満足感のあるセッ