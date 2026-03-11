ペッパーフードサービスは、3月17日〜5月15日まで、US産ブレードミートステーキの販売を全店で実施する。「US産ブレードミートステーキ」今回は、イタリア産「白トリュフ」の風味を加えた「特製マッシュポテト」を追加トッピングして提供する。牛一頭から、わずか1kgほどしか取れない希少な赤身肉となるため、今回も期間限定での販売となる。毎回大人気のステーキを是非この機会に賞味してほしい考え。［小売価格］単品150g：158