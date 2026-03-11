ゴディバ ジャパンが運営する「GODIVA Bakery ゴディパン 松坂屋名古屋店」は、3月11日から、オープン1周年を記念して、新商品「コロネ あんバターストロベリー」を数量限定発売する。「コロネ あんバターストロベリー」ゴディパン 松坂屋名古屋店1周年記念「コロネ あんバターストロベリー」は、名古屋で長く親しまれている、あんバターの味わいをコロネにした。こしあんを使ったあんバターにホワイトチョコレートを合わせたバー