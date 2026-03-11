左から：「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」「同 抹茶オレ」森永乳業は、森永製菓とコラボレーションし、inゼリーでおなじみ「in」ブランドから「inPROTEIN 甘くないカフェオレ」を3月17日から、「inPROTEIN 甘くない抹茶オレ」を4月21日から発売する。近年、プロテイン飲料市場は安定した成長を続け、一昨年度には（前年比103％）359億円規模へと拡大（インテージSRI＋ プロテインドリンク市場（森永定義）2024年4月〜2025年3月 累