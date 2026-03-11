ロック・フィールドは、紀文食品（以下、紀文）の「The SURIMI（ザ・スリミ）」を使ったメニューを、惣菜店RF1（アール・エフ・ワン）で、3月19日から期間限定販売する。昨年、紀文から販売が開始された「The SURIMI」は、従来のカニカマのイメージと利用シーンを刷新し、「オシャレに楽しく、料理がパッと華やかになる」をコンセプトにした商品。「RF1」では新たな素材を開拓するなか、幅広い世代に愛されるスリミ製品は健康志向