タレントの若槻千夏（41）が10日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。自身のグラビアアイドル時代について語った。この日のテーマは女性のキャリアを阻む“ガラスの天井”。自身のグラビア時代について振られると、若槻は「グラビアのスタッフは全員男です。“着替える場所ないからそこら辺で着替えて”みたいな」と明かした。当時は「これが当たり前なんだ」と受け入れていたという。「こ