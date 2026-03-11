ザ・キャピトルホテル 東急は、3月20日から4月5日までの期間限定で、春の訪れを祝う「イースター」をモチーフにしたテイクアウトスイーツを販売する。「イースターエッグショコラ」今年のイースターは4月5日。卵やうさぎをモチーフにした愛らしいデザインは、イースターならではの楽しさを表現している。パティシエの繊細な技と遊び心を込めて仕上げたカラフルなエッグ型ショコラやパステルカラーのクッキーが、春のティータイムを