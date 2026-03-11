米レビューサイトのより、の実写版「ONE PIECE」シーズン2のスコアが発表された。 2026年3月10日より世界配信されたシーズン2は、本記事時点でレビュー件数は19件、スコア100%という最高評価でのスタートを切った。シーズン1の93%を上回る、華々しデビューとなっている。 https://www.rottentomatoes.com/tv/one_piece_2023/s02 尾田栄一郎が手掛ける漫画『ONE PIECE』は、伝説の海賊