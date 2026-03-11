アメリカの伝説的なロックバンド、ボン・ジョヴィの伝記映画が製作されることが明らかとなった。米などが報じている。 ボン・ジョヴィは、キャッチーなメロディと熱いロックサウンドで、「Livin’ on a Prayer」や「You Give Love a Bad Name」、「It's My Life」といった大ヒット曲を生み出したロックバンド。1983年に結成されたボン・ジョヴィは、ロックの殿堂とソングライターの殿堂入りを果たしている。