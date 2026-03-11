【セガ メガマーチセール】 実施期間：3月25日まで セガは「セガ メガマーチセール」を3月25日まで実施している。対象機種はプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switchとなっている。 本セールでは「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」デラックス・エディションが70％引きの2,079円、「ソニックレーシン