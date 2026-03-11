1次ラウンドプールB○イタリア8−6米国●＜現地時間3月10日ダイキン・パーク＞ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表が優勝候補の米国代表を撃破。開幕3連勝を飾り、プールBの単独首位に立った。一発攻勢で試合の主導権を握った。イタリアは2回表、二死から6番カイル・ティールが先発右腕マクリーンの外角高めフォーシームを弾き返し、左翼スタンドへ1号ソロ。生還後にはベンチで一杯のエスプ