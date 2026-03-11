6人組に再編されたガールズグループKep1er（ケプラー）が、さらにアップグレードされた変身と、より強固になったチームワークでカムバックする。Kep1erは、3月31日に8thミニアルバム『CRACK CODE』でのカムバックを控えており、K-POPファンの期待を集めている。【写真】Kep1er脱退のソ・ヨンウン、初めて心境を綴る2022年のデビュー以降、多彩なメッセージと変化に富んだコンセプトでファン層を広げてきたKep1erは、今回のカムバッ