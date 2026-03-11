ILLIT初の日本オリジナル『Almond Chocolate』が「オリコン週間ストリーミングランキング」でもストリーミング累計1億再生超えを記録した。3月11日、オリコンによると、昨年2月14日にリリースされたILLITのJapan 1st Digital Single『Almond Chocolate』が3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」（2026年3月16日付：集計期間2026年3月2日〜3月8日）で、『Magnetic』に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破