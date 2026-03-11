韓国の芸人、キム・ヒョンゴンさんがこの世を去ってから20年の月日が流れた。キム・ヒョンゴンさんは2006年3月11日、ソウル市紫陽洞（チャヤンドン）のスポーツジムでの運動中、突然倒れた。【写真】今年、韓国ではすでに4人の俳優がこの世去る救急搬送されたが、病院に到着する前に死亡が確認され、世間に大きな悲しみを与えた。享年45。1980年、TBCギャグコンテストで銀賞を受賞しデビューしたキム・ヒョンゴンさんは、KBSの番組