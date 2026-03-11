せっかくバレンタインのお返しをするなら、彼女に最大限に喜んでもらいたいもの。そこで『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに、彼女が思わず感動してしまうホワイトデーのプレゼントを探ってみました。【１】「いつもありがとう」と感謝のメッセージが綴られた直筆の手紙「口ベタの彼から、本音がのぞけるカードをもらって思わず涙が」（２０代女性）と、日ごろ聞けない感謝の気持ちを伝えられると愛が深まる、という