◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）西序ノ口筆頭・豪鬼神（式秀）が、元十両で西序二段１００枚目・木竜皇（立浪）に押し倒され、初黒星を喫した。「元関取に今の自分がどれぐらい通用するか試してみたいなと思っていた」。気合十分で臨んだが、立ち合いで真っすぐ当たったが、前に出てきた相手の突き押しに吹き飛ばされる形となり「左からうまく攻めて相手を正面に置きたくなかったけど、全部正面になって