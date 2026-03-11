INI（C）LAPONE ENTERTAINMENT INIの『THE WINTER MAGIC』が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』で、対象期間中に発売されたシングルの中で最も正味売上枚数が多い作品に贈られる「シングル・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。『THE WINTER MAGIC』は、「この冬 INI が贈る、とけない魔法のプレゼント」をテーマに、INI初のシーズナル作品として発売されたWINTER SINGLE。タイトル曲「Present」は池崎理人と西