巨人のドラフト1位ルーキーがどんどん株を上げている。【もっと読む】巨人を警戒、他球団主力が挙げた意外な“キーマン”即戦力左腕の竹丸和幸（24=鷺宮製作所）が昨10日のソフトバンクとのオープン戦に先発。初回から正木、柳町、栗原、秋広とイニングをまたいで圧巻の4者連続三振で度肝を抜いた。5安打を許したものの、無四球7奪三振で二塁を踏ませなかった。最速は151キロ。これで実戦5試合13イニング無失点を継続した。2