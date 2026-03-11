HANA HANAが11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の邦楽部門において、最も活躍した新人アーティストに贈られる「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。“No No Girls” から誕生した『HANA』。 CHIKA, NAOKO, JISOO, YURI, MOMOKA, KOHARU, MAHINAからなる、ちゃんみなプロデュースによる7人組ガールズグループ。HANAは、規程の期間内にデビューしたアーティストの中で、対象期間中の売上金