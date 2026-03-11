カーリングの女子世界選手権（１４〜２２日、カナダ・カルガリー）日本代表で１８年平昌五輪銅、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレが１１日、オンラインで会見。リードの吉田夕梨花は「３年ぶりの世界選手権で新鮮な気持ち。（各国の代表が）新しい顔ぶれで、戦えることを楽しみにしています。試合自体、大会自体も楽しんでいけるように一つ一つ頑張っていきます」と笑顔で意気込んだ。２月のミラノ・コルティナ五輪は、