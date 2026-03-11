ドジャース・佐々木朗希（24）が日本時間11日、キャンプ地アリゾナ州グレンデールで、ホワイトソックス傘下のマイナーとの練習試合に登板。4回を1安打無失点、1四球、9奪三振だった。【もっと読む】佐々木朗希は“トレード要員” ドジャースがWBC見送りの裏で温めるサイ・ヤング賞左腕獲得複数の米メディアによれば、直球とスプリットを軸に7者連続三振をマークした。オープン戦はここまで2試合3回3分の1を投げ、1本塁打含む