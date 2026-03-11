◆オープン戦阪神―西武（１１日・甲子園）阪神は１１日、甲子園で行われる西武戦の試合前に、約１分間の黙とうをささげた。この日は東日本大震災発生から１５年。両チームのナインがベンチ前に整列し、震災の犠牲者を追悼した。