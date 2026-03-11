Snow Man Snow Manが、3月11日に発表された『第40回 日本ゴールドディスク大賞』邦楽部門の「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。この賞は、対象期間中の作品・楽曲の正味売上金額合計が最も多いアーティストに贈られる、本賞で最も栄誉ある賞の一つ。Snow Manは今回の授賞において、以下の計7つのタイトルを獲得する圧倒的な活躍を見せた。アーティスト・オブ・ザ・イヤー（邦楽）アルバム・オブ・ザ・