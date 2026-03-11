東海地方は、明日12日(木)以降も、スギ花粉は名古屋など多くの所で「極めて多い」予想が続く見込みです。また、週末からは最高気温が15℃超えの所が多くなり、暖かさが増すでしょう。花粉の飛散や寒暖差に注意してください。今日11日(水)は広く晴れる静岡県は一部で雨や雪今日11日(水)、東海地方は高気圧に覆われていますが、静岡県は局地的な気圧の谷になっています。東海地方は、広く晴れていますが、静岡県では雲が多く、弱い