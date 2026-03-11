◆オープン戦西武―阪神（１１日・甲子園）甲子園で行われている西武と阪神のオープン戦の試合前に、両チームが黙とうがささげた。この日で東日本多大震災から１５年。球場には半旗が掲げられ、試合前に両チームが整列して約１分間犠牲者を追悼した。