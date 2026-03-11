「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）熱烈な阪神タイガースファンであることを反映させたしこ名で知られる東序二段１８枚目の朝阪神（高砂）が、翔大夢（しょうたいむ、錣山）と対戦。押し倒して１勝１敗とした。翔大夢は２敗。はず押しで力強く前に出て、最後は相手が崩れ落ちるような形で押し倒した。「どちらもしこ名で注目されるので、いい相撲で勝てて、早めに白星を挙げられて良かった」と喜ん