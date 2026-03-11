元AKB48の俳優・篠田麻里子（40）が11日、自身のインスタグラムを更新。東日本大震災への思いをつづった。【写真】3月11日に誕生日を迎え、震災への思いをつづった篠田麻里子篠田は同日、40歳の誕生日を迎えた。投稿では青空の写真とともに「2011年3月11日。東日本大震災から今日で15年」と書き出した。「あの日のことを忘れず、当たり前のようで当たり前ではない日常があることに感謝して過ごしたいと思います」とつづった