大阪・梅田の中心部の道路上に１１日朝、巨大な金属製のパイプがせり出したのは、下水道工事の作業現場だった。大阪市によると、埋め込んだパイプが何らかの要因でせり上がったとみられ、通行人らは驚きの表情で見上げていた。大阪市建設局によると、現場の工事では、浅い深度にある古い下水道管と、より深く埋設する新しい下水管をつなぐ縦のパイプを設置する作業中。パイプは長さ２・５メートルの鋼管を順次埋めながらつなぎ