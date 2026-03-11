イランへの軍事作戦が続く中、アメリカメディアは、アメリカ軍が韓国に配備している高高度防衛ミサイル「THAAD（サード）」の一部を中東に移動していると報じました。アメリカのワシントン・ポストは9日、関係者の話として、アメリカの国防総省が韓国から中東へTHAADの一部を移動させていると報じました。さらに、イランのドローンや弾道ミサイル攻撃に備え、インド太平洋地域などにある防空システム「パトリオット」の迎撃ミサイ