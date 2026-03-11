私はチアキ（35）。小さな会社で10年以上働いてきました。しかし2人目の育休から戻ると、温かかった職場の雰囲気がガラリと変わってしまっていたのです。その原因は社長の実の弟であるマサヤさん。口調が荒いし不機嫌になるとすぐに怒鳴ります。私はマサヤさんを怒らせないように、できるだけ先回りして行動して頑張っていました。しかし1年経っても状況は変わりません。ある日「俺が指示したのに発注されていない」と怒られた私は