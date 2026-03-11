インターナショナルシリーズの開幕戦となる「インターナショナルシリーズ・ジャパン」（4月2〜5日）の記者会見が10日、会場となるカレドニアンGC（千葉県）で行われた。同シリーズ最高責任者のラフル・シン氏と今大会に出場予定の浅地洋佑と香妻陣一朗がリモートで出席した。〈スイング写真〉浅地洋佑が大幅チェンジ！復活の要因は右ヒジだった冒頭でシン氏は「昨年は大会が成功に終わり、プレーヤーから高い評価を得ていたので