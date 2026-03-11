２０２３年３月、青森県八戸市のみちのく記念病院で患者同士の殺人が起き、それを病院が隠蔽（いんぺい）していた衝撃的な事件。県警は医師法違反（無診察治療）の疑いで同病院に勤務していた男性医師（８６）の捜査書類を青森地検に送付し、起訴を求めない「しかるべき処分」の意見をつけた。一連の捜査は区切りを迎えた。病院関係者らによると、同病院では認知症の疑いのある医師らを「みとり医」と呼び、夜間や休日に死亡診