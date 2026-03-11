ドバイ上空を飛行する飛翔体/Fadel Senna/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）イランはかねて、自国が攻撃を受ければ、地域紛争の引き金になると警告していた。米国とイスラエルはその警告を真に受けなかった。あるいは、そのリスクを冒す価値があると判断した。戦争開始から11日目に入ったいま、代償を払っているのは湾岸アラブ諸国であり、とりわけ大きな打撃を受けているのがアラブ首長国連邦（UAE）だ。UAE国防省による