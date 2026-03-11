元乃木坂４６のメンバーで女優の生駒里奈が１１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。東日本大震災への想いをつづった。秋田県出身の生駒は２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災から１５年経過し「東日本大震災から、今日で１５年を迎えます。犠牲となられた皆さまの御冥福をお祈りいたします。１４時４６分から１分間の黙とうを私も捧げたいと思います」と投稿。発生当時について生駒は「生駒自身は秋田で中学校の卒業式