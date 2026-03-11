【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティスト青山吉能が4月8日に7作品目となる配信シングル「lull」（ヨミ：ラル）をリリースすることが発表された。今作は、去年3月に配信リリースされた「ルーガルー」に引き続き、シンガーソングライター日食なつこ氏による提供楽曲。青山は新曲リリース後に、青山吉能Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」を宮城、大阪、神奈川の3箇所で開催。チケット2次プレオーダー受