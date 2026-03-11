「点字ブロックの日」岡山城をライトアップ提供：岡山市 3月18日は「点字ブロック」の日です。点字ブロックの普及や視覚障害者の安全な歩行環境の実現を目指して、岡山市が18日、岡山城を黄色にライトアップします。 点字ブロックは、発明家の三宅精一さんが視覚障害者の安全歩行のため、1965年に考案しました。1967年3月18日、世界で初めて岡山市中区の原尾島交差点周辺に設置されました。 岡山城のライトアップは、3月