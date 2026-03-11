◆オープン戦楽天―日本ハム（１１日・静岡）楽天と日本ハムのオープン戦開始前に東日本大震災から１５年がたち、半旗が掲げられ楽天と日本ハムの両軍による黙とうが行われた。両ナインは一塁から本塁、三塁から本塁上に整列し、約１分間の黙とうを捧げた。球場は静寂に包まれた。三木肇監督は試合前に取材に応じ、「東北を代表するプロ野球チームとして皆さんの力になれるように頑張っていきたい、踏ん張っていきたいなと