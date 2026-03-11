◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）新弟子による前相撲は２日目が行われ、早大相撲部から入門した川副（安治川部屋）がモンゴル出身の白月狼（朝日山）に勝ち、２連勝とした。白月狼とは学生時代に一度対戦し、敗れていたという。「強い相手だと分かっていたし、自分もずっとけがをしていたので。結果は気にせず、当たって前に出ようと思っていた」。左を差して前に出たが、もつれて両者がほぼ同時に土俵