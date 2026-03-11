ドル人民元はドル安元高が優勢、昨日中国人民銀行（中央銀行）が対ドル基準値を一気にドル安元高に設定した影響で元高が進むと、今朝ももう一段のドル安元高設定となったことで、流れが継続、朝に6.8615元と昨日海外市場で付けた6.8618元をわずかながら下回る動きを見せた。その後少し調整もドル安圏もみ合い。 対円では円やsの進行もあって、23.069円まで元高円安が進行。23円台は1992年以来となる。 USDCNY6.8669CNYJP